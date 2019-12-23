النشرة الرياضية.. صلاح ينافس على جائزة الأفضل..ولاتسيو يتوج بالسوبر الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 22 ديسمبر 2019.

ريال مدريد يتعادل أمام بلباو في الدوري الإسباني

أهدر فريق ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه على المنافسة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أتلتيك بلباو في المرحلة الثامنة عشر من الدوري والتي يعقبها فترة العطلة الشتوية.

النني يشارك في خسارة بشكتاش أمام فناربخشة بثلاثية

تعرض فريق بشكتاش الذي يلعب لصفوفه محمد النني، للخسارة على يد فناربخشة بنتيجة 3-1 أمام فناربخشة ضمن الجولة الـ16 من الدوري التركي اليوم الأحد.

لاتسيو يقسو على يوفنتوس بثلاثية ويتوج بالسوبر الإيطالي للمرة الخامسة

توج لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه المثير 3 / 1 على يوفنتوس، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض.

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حميد أحداد يقود الرجاء لهزيمة الوداد في ديربي المغرب

حقق فريق الرجاء فوزا صعبا، مساء اليوم الأحد، على نظيره الوداد بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة العاشرة بالدوري المغربي.

نتيجة مذلة.. ميلان يتلقى هزيمة تاريخية على يد أتالانتا

لقن فريق أتالانتا ضيفه ميلان درسا في كرة القدم وتغلب عليه بنتيجة (5-0) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

جوائز كاف.. طارق حامد في القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة، والتي شهدت تواجد طارق حامد لاعب الزمالك وخروج طه ياسين الخنيسي نجم الترجي التونسي.

جوائز كاف.. صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة الأفضل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة المختصرة للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب "رجال" لعام 2019، والتي شهدت تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.