تقارير: مدرب الزمالك السابق يقترب من الدوري البرازيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكدت تقارير برتغالية، أن المدرب جيسوالدو فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، وقع على عقود لتدريب فريق سانتوس البرازيلي حتى عام 2021.

وأشارت صحيفة " كوريو دا مانها" البرتغالية، إلى أن وقع فيريرا وقع عقودا لتدريب الفريق البرازيلي، مساء الأحد، خلال تواجده في العاصمة لشبونة وذلك حتى عام 2021.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق تم مع المدرب البرتغالي بعد لقاءات عدة معه في لشبونة، ليكون خلفا للمدير الفني خورخي سامباولي الذي غادر الفريق بعد نهاية البطولة البرازيلية.

يذكر أن فيريرا توج في وقت سابق مع الزمالك بالدوري والكأس في موسم واحد، قبل أن يرحل عن الفريقي ليتولي تدريب السد القطري.

جيسوالدو فيريرا يبلغ من العمر 73 عامًا وكان بطل الدوري البرتغالي ثلاث مرات بين عامي 2006 و 2009 ، عندما قاد بورتو.