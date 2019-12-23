ريال مدريد يتعادل أمام بلباو في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد-(د ب أ):
أهدر فريق ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه على المنافسة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أتلتيك بلباو في المرحلة الثامنة عشر من الدوري والتي يعقبها فترة العطلة الشتوية.
وأهدر الفريقان العديد من الفرص السهلة التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفع الريال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر، كما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.
وهذا التعادل هو السابع للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو السابع لبلباو في الدوري مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.
ويخوض الريال أول مباراة له بعد نهاية العطلة الشتوية أمام خيتافي يوم 4 يناير المقبل، فيما يلعب أتلتيك بلباو مع مضيفه إشبيلية يوم 3 من الشهر المقبل.
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