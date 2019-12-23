أهداف الأحد.. خماسية اتلانتا أمام ميلان.. وثلاثية لاتسيو في يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 22 ديسمبر 2019. كأس السوبر الإيطالي أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو الدوري الإنجليزي أهداف مباراة واتفورد ومانشستر يونايتد Advertisements أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي الدوري الإيطالي أهداف مباراة اتلانتا وميلان

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