محمد حلمي: شيكابالا رفض خوض لقاء الأهلي رغم إصابة ستانلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد حلمي، المدير الفني السابق للزمالك، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، رفض خوض مواجهة الفريق الأبيض أمام الأهلي بالدوري عام 2016.

وقال حلمي في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس:" شيكابالا رفض لعب مباراة الأهلي، ستانلي أصيب في عمليات الاحماء وطلبت من شيكابالا النزول ولكنه رفض".

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وأضاف:" في مبارة أمام الأهلي والتي خسرناها بهدفين دون رد هناك موقف سيء لشيكابالا بعدما رفض اللعب عقب تعرض ستانلي للإصابة".

وتابع:" شيكابالا من تلك الفترة حتى قبل مواجهة السوبر أمام الأهلي وخلال فترة توقف الدوري استعدادا لأمم أفريقيا 2017 لم يتدرب طوال هذه الفترة".

وأتم تصريحاته:" لم اتمكن من ضمه طوال تلك الفترة بسبب عدم مشاركته في التدريبات وهذا كان موقفي مع اى لاعب غير جاهز، لكن رغم ذلك كنت أكثر شخص وقف خلف شيكابالا".