شريف: لاسارتي اتهمني بـ"الهزار" أمام المرمى.. وأرغب في المشاركة أساسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال محمد شريف لاعب إنبي المعار من النادي الأهلي، إنه يتمنى المشاركة أساسيا في أي نادي يلعب له، قائلاً: "كنت ممكن أقعد مثل الموظف وأحصل على عقدي ولكني أحب اللعب".

وأضاف شريف في تصريحات تليفزيونية لقناة "القاهرة والناس": "مارتن لاسارتي قال لي أنت بتهزر أمام المرمى، فتدربت جيدًا وأحرزت أهدافا في المباريات الودية للفريق".

وعلق قائلاً: "من واجب المدرب على اللاعب أن يدربه ويصحح أخطاءه".

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ويلعب شريف معارًا لنادي إنبي لمدة موسم وحيد، فيما سيتبقى له عامين مع النادي الأهلي بعد انتهاء الإعارة مع نهاية الموسم.

وأحرز شريف هدفين أمام وادي دجلة في الأسبوع الأخير بالدوري، ليرتقي لوصافة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف، خلف عبدالله السعيد متصدر الترتيب بـ8 أهداف.

وعن فوز إنبي أمام دجلة بالمباراة الأخيرة بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول، قال شريف: "في الشوط الأول لم نكن جيدين أمام دجلة، وحلمي طولان سبب استفاقتنا في الشوط الثاني".