لأول مرة منذ 1099 يومًا.. ريال مدريد يظهر بدون العلامة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: ظهر ريال مدريد لأول مرة منذ 1099 يوما بدون وجود العلامة الذهبية بكأس العالم للأندية على قميصه. ريال مدريد والذي توج بـ 3 ألقاب لكأس العالم للأندية على التوالي ظل محتفظ بالعلامة الذهبية الخاصة بالبطولة، حتى ازالتها أمس لصالح ليفربول والذي توج باللقب الأخير على حساب فلامنجو البرازيلي. الفريق الإسباني دخل مواجهته أمام أتلتيك بيلباو بالجولة الـ 18 للدوري الإسباني بدون وجود العلامة الذهبية الخاصة بكأس العالم للأندي.

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