بالصور..جماهير ريال بيتيس تمطر الملعب بالهدايا من أجل الأطفال المحتاجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: امطرت جماهير ريال بيتيس، أرضية ملعب بينتو فيامارين، الذي احتضن مواجهة الفريق بالهدايا وألعاب الأطفال تضامنا مع المحتاجين والفقراء. وقبل انطلاق صافرة بداية مباراة ريال بيتيس أمام اتليتكو مدريد القت الجماهير العديد من الألعاب والهدايا للأطفال المحتاجين. وتعرض فريق ريال بيتيس للخسارة في هذه المباراة أمام أتليتكو مدريد بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 18 بالدوري الإسباني. ويحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 23 نقطة، بينما يأتي أتليتكو مدريد في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

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