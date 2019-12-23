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النني يشارك في خسارة بشكتاش أمام فناربخشة بثلاثية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعرض فريق بشكتاش الذي يلعب لصفوفه محمد النني، للخسارة على يد فناربخشة بنتيجة 3-1 أمام فناربخشة ضمن الجولة الـ16 من الدوري التركي اليوم الأحد.

وتواجد النني في تشيكل بشكتاش منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، ليكون حاضرا في خسارة فريقه بثلاثية.

خاض المصري محمد النني المباراة بالكامل، لتكون الخسارة الثانية على التوالي بعد السقوط في الجولة الماضية أيضًا.

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وجاءت أهداف فناربخشة عن طريق ماكس كروز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وأوزان توفان في الدقيقة 32 وفيدات موريكي في الدقيقة 58، فيما سجل هدف بشكتاش أتيبا هتشنسون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه النني مع حلول الدقيقة 77 من عمر المباراة بسبب تدخل عنيف على لاعب الخصم.

وبتلك النتيجة رفع فناربخشة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد بشكتاش عند 27 نقطة في المركز الرابع.

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