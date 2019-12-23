وست بروميتش يوضح لمصراوي.. موقفه من بيع حجازي لاتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح مارتن سوان مدير الاتصالات في نادي وست بروميتش ألبيون الانجليزي، أن المبلغ المتداول بشأن عرض سعودي للحصول على خدمات أحمد حجازي مدافع الفريق أقل من قيمته الحقيقية.

وقال مسئول وست بروميتش في تصريحاته لـ"الخليج 365"، ردًا على وصول عرض رسمي من اتحاد جدة السعودي لضم حجازي: "لا يمكن أن أؤكد هذا الأمر".

وصرح سلافين بيليتش المدير الفني لوست بروميتش خلال تصريحاته لوسائل الإعلام الانجليزي بأن غياب أحمد حجازي عن قائمة الفريق أمام برينتفورد أمس السبت "له علاقة" بما قيل عن وجود عرض للتعاقد معه.

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وتابع مسئول وست بروميتش تصريحاته لـ"الخليج 365" بشأن هذا الأمر: "سواء جاء عرض رسمي أو لم يأت فهذا لن يصنع الفارق لأن القيمة المالية المتداولة ليست قريبة من قيمته الحقيقية."

وتداولت وسائل الإعلام الانجليزية أن العرض السعودي المقدم لأحمد حجازي قيمته 3.4 مليون جنيه استرليني.

وغاب أحمد حجازي عن التشكيل الأساسي لوست بروميتش منذ إجراء جراحة في بداية الموسم أبعدته فترة عن المشاركة ثم تواجد بعد ذلك بين البدلاء.