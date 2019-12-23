قدم نادي ليفربول الإنجليزي، اعتذارا بعد استخدامه صورة جدلية لشعار "الشمس المشرقة" من أجل حشد الإثارة لمباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي خاضها أمام فلامنجو البرازيلي مساء أمس السبت.
وتوج ليفربول بلقب مونديال الأندية بعد فوزهالصعب على فلامنجو في الوقت الإضافي بهدف وحيد أحرزه فيرمينيو، وهي المرة الأولى التي يحصد فيها "الريدز" اللقب.
وقبل المباراة نشر ليفربول مقطع فيديو يستعرض فيها جانبا منلقطات مباراته السابقة مع فلامنجو عام 1981، واستخدم صورة راية "الشمس المشقدم نادي ليفربول الإنجليزي، اعتذارا بعد استخدامه صورة جدلية لشعار "الشمس المشرقة" من أجل حشد الإثارة لمباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي خاضها أمام فلامنجو البرازيلي مساء أمس السبت.رقة"، فيما قال إن "الانتقام قادم".
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. ليفربول يعتذر عن "واقعة" حدثت أثناء مباراة نهائي كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.