رسميًا.. ليفربول يعتذر عن "واقعة" حدثت أثناء مباراة نهائي كأس العالم للأندية

قدم نادي ليفربول الإنجليزي، اعتذارا بعد استخدامه صورة جدلية لشعار "الشمس المشرقة" من أجل حشد الإثارة لمباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي خاضها أمام فلامنجو البرازيلي مساء أمس السبت.

وتوج ليفربول بلقب مونديال الأندية بعد فوزه

الصعب على فلامنجو في الوقت الإضافي بهدف وحيد أحرزه فيرمينيو، وهي المرة الأولى التي يحصد فيها "الريدز" اللقب.

وقبل المباراة نشر ليفربول مقطع فيديو يستعرض فيها جانبا من

لقطات مباراته السابقة مع فلامنجو عام 1981، واستخدم صورة راية "الشمس المشقدم نادي ليفربول الإنجليزي، اعتذارا بعد استخدامه صورة جدلية لشعار "الشمس المشرقة" من أجل حشد الإثارة لمباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي خاضها أمام فلامنجو البرازيلي مساء أمس السبت.رقة"، فيما قال إن "الانتقام قادم".