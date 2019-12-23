ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يمنح برشلونة الصدارة

فرط ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة، وذلك بعد تعادله مع ضيفه أتلتيك بلباو سلبيًا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.
وبنفس الجولة حقق برشلونة فوزًا عريضًا على نظيره ديبورتيفو آلافيس برباعية مقابل هدف، ليصبحبرشلونة متصدرًا لترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل وصيفًا، ويحتل إشبيلية المركز الثالث بالترتيب برصيد 34 نقطة، فيما يحل أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 32 نقطة.
وكانت مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد انتهت الجولة الماضية بتعادل الفريقين سلبيًا ليؤجلًا حسم صراع صدارة الدوري الإسباني، إلا أن ريال مدريد تعثر مساء اليوم أمام أتلتيكو مدريد ليمنح برشلونة هدية ثمينة بصدارة المسابقة.
يذكر أن منافسات الجولة التاسعة عشرة ستشهد استضافة فريق اسبانيول لنظيره برشلونة في مباراة ديربي كتالونيا، فيما يلتقي ريال مدريد بنظيره خيتافي وذلك في الرابع من يناير المقبل.
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