ريال مدريد يتعادل مع أتلتيك بلباو ويمنح برشلونة هدية بـ الدوري الإسباني

تعادل ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بلباو سلبيًا بدون أهداف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

وكان أتلتيك بلباو سجل هدفًا في الشوط الأول لكن حكم المباراة ألغاه

بدافع التسلل على مهاجم الفريق.

بهذه النتيجة يفرط ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني حيث يمتلك 37 نقطة، ويترك الصدارة لصالح برشلونة برصيد 39 نقطة، في حين يصعد أتلتيك بلباو

للمركز السابع بالترتيب برصيد 28 نقطة.

يذكر ان كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة أقيم الجولة الماضية بالدوري الإسباني وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

يذكر أن منافسات الجولة التاسعة عشرة ستشهد استضافة فريق اسبانيول لنظيره برشلونة في مباراة ديربي كتالونيا، فيما يلتقي ريال مدريد بنظيره خيتافي وذلك في الرابع من يناير المقبل.