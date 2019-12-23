ناشئو سلة سموحة يخسرون من سبورتنج بدوري الإسكندرية

خسر فريق كرة السلة بنادي سموحة تحت 18 سنة امام نظيره سبورتنج بنتيجة 68/ 74 في إطار مباريات دوري منطقة الإسكندرية

وبهذه النتيجة إحتل الفريق وصافة الدوري ليواجهة سبورتنج ثالث وكان الفريق قد إستهل مبارياته بالفوز علي نظيره الجياد 73/63 ثم الترام 66/56 ثم الأوليمبي 87/38 ثم الشبان المسلمين 65/32 ثم الجياد 56/45 ثم الترام 59/56 ثم الأوليمبي 63/53

ثم سبورتنج العنيد 75/69 ثم الشبان المسلمين 62/47.

وحصد الفريق المركز الخامس في الدوري العام الممتاز (أ) رجال المرتبط..

ويضم قائمة الفريق من الاعبين : أحمد ناصر وأدهم طارق وأحمد حسام وآسر جودة وشهاب الدين وعبد الرحمن شاهين وداني حسام ومحمد نصيب ومازن عبدالحليم ومحمد عكاشة وعمر أيمن وياسين

سامي ومصطفي علاء وزياد كرم ومصطفي الثعلبي ومحمد إيهاب ونورالدين طلال وعبد لله السنهوري وعمار مصطفي.

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن مجدي عبد الله مدرب والكابتن أحمد حماسو مساعد مدرب والكابتن حاتم نور الدين إداري والدكتور أحمد صيام طبيب والكابتن محمد محرم مدرب لياقه وأحمال تحت إشراف الكابتن طارق وصفي مدير فني قطاع الناشئين والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن أيمن المطراوي مدير فني جهاز كرة السلة