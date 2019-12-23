أرسلت الفنادق التي استضافت منتخبات أمم إفريقيا تحت 23 سنة خطابات إلى اتحاد الكرة تطالب بالحصول على مستحقاتها المتأخرة منذ البطولة وحتي الآن.
وأبدت الفنادق التي استضافت منتخبات إفريقيا الثمانية، استياءها من مماطلة اتحاد الكرة في عدم صرف مستحقاتها المتأخرة حتيالآن رغم انتهاء البطولة منذ أكثر من شهر، ولكن حتي الآن لم تحصل على مستحقاتها كما أنه أعضاء اتحاد الكرة يتهربون من الرد على اتصالاتهم للحصول على حقوقهم.
واستضافت مصر بطولة أمم إفريقياتحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضي وتوج بها المنتخب الأوليمبي المصري بعد الفوز في المباراة النهائية على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.
كما اشتكى المنتخب الأوليمبي من عدم حصوله على مكافآت الفوز ببطولة الأمم والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020بجانب كل اللجان بالبطولة التي لم تحصل على مكافآتها حتي الآن
كانت هذه تفاصيل خبر فنادق أمم إفريقيا تطالب اتحاد الكرة بالمستحقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.