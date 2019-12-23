فنادق أمم إفريقيا تطالب اتحاد الكرة بالمستحقات

أرسلت الفنادق التي استضافت منتخبات أمم إفريقيا تحت 23 سنة خطابات إلى اتحاد الكرة تطالب بالحصول على مستحقاتها المتأخرة منذ البطولة وحتي الآن.

وأبدت الفنادق التي استضافت منتخبات إفريقيا الثمانية، استياءها من مماطلة اتحاد الكرة في عدم صرف مستحقاتها المتأخرة حتي

الآن رغم انتهاء البطولة منذ أكثر من شهر، ولكن حتي الآن لم تحصل على مستحقاتها كما أنه أعضاء اتحاد الكرة يتهربون من الرد على اتصالاتهم للحصول على حقوقهم.

واستضافت مصر بطولة أمم إفريقيا

تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضي وتوج بها المنتخب الأوليمبي المصري بعد الفوز في المباراة النهائية على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

كما اشتكى المنتخب الأوليمبي من عدم حصوله على مكافآت الفوز ببطولة الأمم والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020بجانب كل اللجان بالبطولة التي لم تحصل على مكافآتها حتي الآن