شوط أول سلبي بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو

انتهى الشوط الأول بين فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

شهد الشوط الأول سيطرة نسبية على مجريات اللعب من

جانب لاعبي ريال مدريد وكادوا أن يسجلوا في أكثر من فرصة إلا أن التوفيق ويقظة لاعبي أتلتيك بلباو حالت دون ذلك، حيث أن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد سنحت له فرصة تهديفية خطيرة لكنه سدد الكرة صاورخية اصطدمت في العارضة، أتبعها فرصة أخري لكريم بنزيمه راوغ فيها حارس بلباو لكن مدافع الأخير أنقذ مرماه من على خط المرمى بشكل رائع.

وقبل نهاية أحداث الشوط الأول سجل أتلتيك بلباو هدف التقدم لكن حكم المباراة ألغاه بدافع التسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.