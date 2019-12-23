جدول مباريات اليوم الاثنين 23-12-2019 والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي – متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز – اختبارًا صعبًا أمام الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين 23-12-2019، فإما تحسم نتيجتها الصدارة المطلقة للفريق الأحمر أو يستعيد الاتحاد السكندري زمام الأمور بصدارة مؤقتة جديدة لحين انتهاء الأهلي من جميع مبارياته المؤجلة.
وقبل لقاء الأهلي والاتحاد، قد يستعيد المقاولون العرب الصدارة المؤقتة إذا ما تمكن من هزيمة ضيفه الإسماعيلي لحساب نفس الجولة “العاشرة”.
وتُفتتح اليوم الاثنين مباريات دور الـ 8 من البطولة العربية للأندية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” عندما يستضيف الشباب السعودي نظيره الشرطة العراقي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت السعودية.
وسيُدير مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي الحكم الدولي المغربي “رضوان جيد” الذي أدار مباراة ديربي المغرب بين الرجاء والوداد بعد ظهر أمس الأحد، وانتهت بفوز الرجاء 1/صفر.
وستقام كذلك مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي بين أبها والتعاون، وثلاث مباريات في كأس رئيس الدولة الإماراتي أحدهم لنادي العين.
وأخيرًا ستلعب مباراة الجولة الأولى المؤجلة في الدوري السوري الممتاز بين ناديي الكرامة والجزيرة في وقت مُبكر من اليوم.
إليكم جدول مباريات اليوم الاثنين 23-12-2019
|
المباراة ????
|
الموعد ⏰ + القنوات الناقلة ????
|
المناسبة ????
|
الشباب السعودي – الشرطة العراقي
|
الساعة 18:00 بتوقيت مصر، الساعة 19:00 بتوقيت السعودية
???? قناة أبو ظبي الرياضية
|
البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال) – ذهاب دور الـ 8
|
رجاء بني ملال – مولودية وجدة
|
16:00 مصر، 17:00 السعودية
????القناة الأولى المغربية
|
الدوري المغربي للمحترفين (البطولة الإحترافية) ، الجولة 10
|
المقاولون العرب – الإسماعيلي
|
17:00 مصر، 18:00 السعودية
????قناة أون سبورت + تايم سبورتس
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 10 (مؤجلة من يوم 15 ديسمبر)
|
الأهلي – الاتحاد السكندري
|
19:30 مصر، 20:30 السعودية
????قناة أون سبورت + تايم سبورتس
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 10 (مؤجلة من يوم 15 ديسمبر)
|
الغرافة – السد
|
18:20 مصر، 19:20 السعودية.
????قناة بي إن سبورتس المفتوحة + الكأس الثانية
|
الدوري القطري للمحترفين (دوري نجوم قطر) ، الجولة 11
|
الأهلي – الدحيل
|
18:20 مصر، 19:20 السعودية.
????قناة بي إن سبورتس 1 + قناة الكأس الأولى
|
الدوري القطري للمحترفين (دوري نجوم قطر) ، الجولة 11
|
الرفاع – الشباب
|
16:30 مصر، 17:30 السعودية.
????قناة البحرين الرياضية
|
الدوري البحريني الممتاز (دوري ناصر بن حمد الممتاز)، الجولة 5
|
الرفاع الشرقي – المحرق
|
19:00 مصر، 20:00 السعودية.
????قناة البحرين الرياضية
|
الدوري البحريني الممتاز (دوري ناصر بن حمد الممتاز)، الجولة 5
|
الكرامة – الجزيرة
|
14:00 مصر، 15:00 السعودية.
????قناة دراما سوريا
|
الدوري السوري الممتاز ، الجولة 1 (مؤجلة من يوم 20 أكتوبر 2019)
|
الترسانة – القناة
|
14:30 مصر، 15:30 السعودية.
????قناة النيل للرياضة
|
الدوري المصري الدرجة الثانية (المظاليم)، الجولة 9 المجموعة الثانية.
|
أبها – التعاون
|
14:40 السعودية، 15:40 مصر.
????قناة KSA سبورتس أتش دي 1
|
كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي – دور ال16
|
دبا الحصن – العين
|
15:50 مصر، 16:50 السعودية.
????قناة الشارقة الرياضية وأبو ظبي الرياضية أتش دي 1.
|
كأس رئيس الدولة الإماراتي – دور ال16
|
عجمان – الظفرة
|
18:50 مصر، 19:50 السعودية.
????قناة أبو ظبي الرياضية أتش دي 2
|
كأس رئيس الدولة الإماراتي – دور ال16
|
الشارقة – حتا
|
18:50 مصر، 19:50 السعودية.
????قناة الشارقة الرياضي أتش دي
|
كأس رئيس الدولة الإماراتي – دور ال16
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