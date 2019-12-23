جدول مباريات اليوم الاثنين 23-12-2019 والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي – متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز – اختبارًا صعبًا أمام الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين 23-12-2019، فإما تحسم نتيجتها الصدارة المطلقة للفريق الأحمر أو يستعيد الاتحاد السكندري زمام الأمور بصدارة مؤقتة جديدة لحين انتهاء الأهلي من جميع مبارياته المؤجلة.

وقبل لقاء الأهلي والاتحاد، قد يستعيد المقاولون العرب الصدارة المؤقتة إذا ما تمكن من هزيمة ضيفه الإسماعيلي لحساب نفس الجولة “العاشرة”.

وتُفتتح اليوم الاثنين مباريات دور الـ 8 من البطولة العربية للأندية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” عندما يستضيف الشباب السعودي نظيره الشرطة العراقي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت السعودية.

وسيُدير مباراة الشباب السعودي والشرطة العراقي الحكم الدولي المغربي “رضوان جيد” الذي أدار مباراة ديربي المغرب بين الرجاء والوداد بعد ظهر أمس الأحد، وانتهت بفوز الرجاء 1/صفر.

وستقام كذلك مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي بين أبها والتعاون، وثلاث مباريات في كأس رئيس الدولة الإماراتي أحدهم لنادي العين.

وأخيرًا ستلعب مباراة الجولة الأولى المؤجلة في الدوري السوري الممتاز بين ناديي الكرامة والجزيرة في وقت مُبكر من اليوم.

إليكم جدول مباريات اليوم الاثنين 23-12-2019