لاتسيو يصعق يوفنتوس بثلاثية ويتوج بالسوبر الإيطالي



توج لاتسيو بلقب السوبر الإيطالي، عقب فوزه على يوفنتوس (3-1)، اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود، في العاصمة السعودية الرياض.



وأحرز أهداف لاتسيو كل من، لويس ألبيرتو، وسيناد لوليتش، ودانيلو كاتالدي، في الدقائق 17 و73 و94، بينما سجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس الوحيد، بالدقيقة 45.



وجاءت أولى المحاولات بالدقيقة الثامنة، بعدما حصل لويس ألبيرتو على الكرة أمام منطقة جزاء يوفنتوس، وسدد أعلى العارضة.



وتمكن ألبيرتو من تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 17، بعد هجمة بدأت منه بتمريرة إلى لوليتش، في الجهة اليسرى، حيث راوغ الأخير دي تشيليو ببراعة، ومرر كرة عرضية إلى أقصى اليمين لميلينكوفيتش، الذي أرسلها إلى ألبيرتو ليسدد في الشباك.



وشهدت الدقيقة 22 أولى هجمات يوفنتوس، بعدما استلم هيجواين كرة طولية أمام منطقة الجزاء، ليمررها إلى رونالدو الذي سدد بجوار مرمى لاتسيو.



وحصل رونالدو على ركلة حرة، على حدود المنطقة، بالدقيقة 30، سددها ديبالا بجوار قائم ستراكوشا الأيمن، في أخطر فرص يوفنتوس بالشوط الأول.



وتمكن البيانكونيري من معادلة النتيجة، في الدقيقة 45، بعدما سدد كريستيانو كرة أرضية من خارج المنطقة، تصدى لها حارس لاتسيو، لترتد أمام المرمى وتجد ديبالا الذي وضعها في الشباك.







بداية الشوط الثاني جاءت قوية من يوفنتوس، وكاد ديبالا أن يسجل ثاني أهدافه، بعدما وصلته الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسدد بجوار المرمى.



وأنقذ تشيزني مرمى يوفنتوس من فرصة خطيرة للاتسيو، بالدقيقة 62، بعدما سدد لويس ألبيرتو ركلة ركنية بطريقة مباشرة في المرمى، ليبعدها الحارس ببراعة.



وارتقى خواكين كوريا أعلى من الجميع، لمقابلة ركلة ركنية نُفذت من الجانب الأيمن، حيث وجه ضربة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لتشيزني.



ورد كريستيانو بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة، مرت بسلام على مرمى لاتسيو.



وعاد لاتسيو في الدقيقة 73، ليسجل الهدف الثاني عن طريق سيناد لوليتش، بعد عرضية من الجهة اليمنى لمسها ميلينكوفيتش برأسه، لتمر أمام المدافعين وتجد لوليتش في الناحية اليسرى، ليسدد صاروخا في شباك يوفنتوس.







وأحرز كوريا هدفا ثالثا بالدقيقة 82، بعدما انفرد بالمرمى، لولا أن حكم اللقاء رفع راية التسلل.



وحرم ستراكوشا ديبالا من هدف التعادل، بعدما قابل الأرجنتيني كرة عرضية من ماتويدي برأسية، تصدى لها حارس لاتسيو على مرتين.



وخطف بونوتشي قلوب مشجعي ولاعبي لاتسيو، بعدما استغل كرة عرضية من ديبالا، وقابلها برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر.



وأهدر كوريا انفرادا صريحا بالمرمى، بعد هجمة مرتدة سريعة للاتسيو، تصدى لها تشيزني.



وحصل بنتانكور على البطاقة الحمراء بالدقيقة 93، بعد عرقلة على حدود منطقة جزاء يوفنتوس، ليسدد دانيلو كاتالدي الضربة الثابتة بنجاح، ويحرز هدفا ثالثا بطريقة رائعة، لتنتهي المباراة بفوز فريقه (3-1).





المصدر: موقع كورة