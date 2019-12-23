تشيلسي يقهر توتنهام في ملعبه في معركة التلميذ والطالب



كبّد تشيلسي مضيفه توتنهام الهزيمة الأولى على أرضه تحت إمرة مورينيو 2-0 اليوم الأحد ضمن الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وكان البرازيلي ويليان نجم ديربي لندن بلا منازع بتسجيله ثنائية فريقه (12 ومن ركلة جزاء 45+4) في الوقت الذي قدم به الأرجنتيني كازانيغا حارس توتنهام أداءً باهتاً للغاية خاصة بعد تسببه بركلة جزاء مجانية لصالح الفريق الضيف.



وتلقت طموحات مورينيو بتعديل النتيجة ضربة موجعة أخرى في الشوط الثاني عقب طرد نجم الفريق سون هيونغ بسبب الخشونة (62).



وعاد تشيلسي بفضل هذه النتيجة إلى سكة الانتصارات عقب تلقيه هزيمتين توالياً في الدوري الممتاز رافعاً رصيده إلى 32 نقطة ومعززاً موقعه في المركز الرابع.



من جهته تلقى توتنهام خسارته الثانية في الدوري بقيادة مدربه البرتغالي مورينيو والأولى على أرضه معه ليتوقف رصيده عند 26 نقطة.



وشهد اللقاء عموماً العديد من الاعتراضات على قرارات الحكم تايلور الذي لم يعر اهتماماً لمطالبات مورينيو بركلة جزاء واحدة على الأقل.

المصدر: بي إن سبورت

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