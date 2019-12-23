رياضة | عاجل.. برشلونة يعرض نجمه للبيع لتمويل هذه الصفقة المفاجئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يعرض نجمه للبيع لتمويل هذه الصفقة المفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر نادي برشلونة الإسباني في تدعيم أحد المراكز في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وذلك عن طريق بيع أحد نجوم الفريق.

برشلونة يعرض سيميدو للبيع وأكدت صحيفة "لو سبورت 10" الفرنسية أن نادي برشلونة قرر بيع البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن للفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة.



برشلونة يرغب في صفقة جديدة وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن أخر لذلك يفكر النادي في بيع سيميدو في يناير القادم وضم ظهير أقوى.

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مشاركات سيميدو مع نادي برشلونة هذا الموسم وقد شارك نيلسون سيميدو في 20 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

