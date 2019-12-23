رياضة | ترتيب الدوري الإسباني 2019| ريال مدريد ينهي العام ثانيًا.. وبرشلونة يحتل الصدارة بجدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني 2019| ريال مدريد ينهي العام ثانيًا.. وبرشلونة يحتل الصدارة بجدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد 22 ديسمبر الجاري، على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

وفشل مدريد في استغلال العديد من الفرص التي أُتيحت لهم خلال المباراة، ليفقد نقطتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وجاءت المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، والتي جاءت نتائجها كالآتي:-

فوز إيبار على غرناطة بثلاثية دون رد، وإشبيلية على مايوركا بهدفين دون رد، وبرشلونة على ألافيس برباعية مقابل هدف، وفياريال على خيتافي بهدف دون رد، وتعادل بلد الوليد مع فالنسيا بهدف لكل فريق، وليجانيس على إسبانيول بهدفين دون رد، وريال سوسيداد على أوساسونا برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وأتليتكو مدريد على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، وليفانتي على سلتا فيجو بثلاثية مقابل هدف، وتعادل بلباو مع مدريد بدون أهداف.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة، بينما رفع بلباو رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.