رياضة | ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط وبرشلونة يتصدر بمفرده real Madrid and Barcelona

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط وبرشلونة يتصدر بمفرده real Madrid and Barcelona والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- برشلونة 39 نقطة
2- ريال مدريد 37
3- إشبيلية 34 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 32 نقطة
5- ريال سوسييداد 31
6- خيتافي 30 نقطة
7- أتلتيك بلباو 28 نقطة
8- فالنسيا 28 نقطة
9- ليفانتي 26 نقطة
10- فياريال 25 نقطة
11- غرناطه 24
12- أوساسونا 23 نقطة
13- ريال بيتيس 23 نقطة
14- بلد الوليد 20 نقطة
15- ألافيس 19 نقطة
16- إيبار 19 نقطة
17- مايوركا 18 نقطة
18- سيلتا فيجو 17 نقطة
19- ليجانيس 13 نقطة
20- إسبانيول 10 نقاط