اخبار الرياضه

رياضة | ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط وبرشلونة يتصدر بمفرده real Madrid and Barcelona

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب .. يسقط وبرشلونة يتصدر بمفرده real Madrid and Barcelona والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- 39 نقطة

2- ريال مدريد 37

3- إشبيلية 34 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 32 نقطة

5- ريال سوسييداد 31

6- خيتافي 30 نقطة

7- أتلتيك بلباو 28 نقطة

8- فالنسيا 28 نقطة

9- ليفانتي 26 نقطة

10- فياريال 25 نقطة

Advertisements

11- غرناطه 24

12- أوساسونا 23 نقطة

13- ريال بيتيس 23 نقطة

14- بلد الوليد 20 نقطة

15- ألافيس 19 نقطة

16- إيبار 19 نقطة

17- مايوركا 18 نقطة

18- سيلتا فيجو 17 نقطة

19- ليجانيس 13 نقطة

20- إسبانيول 10 نقاط

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا