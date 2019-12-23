رياضة | موعد مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019 في الدوري المصري الممتاز

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019 في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:28 ص
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محمد جمال
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موعد مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي
يحل فريق الإسماعيلي ضيف ثقيل على نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والإسماعيلي
يسعي المقاولون العرب تحت قيادة عماد النجاس فى الإستمرار فى النتائج الإيجابية والفوز بينما يسعي الإسماعيلي فى تحقيق الفوز بعد الخسارة اللقاء الاخير أمام فريق الأهلي، وسيقام اللقاء فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي
الأهلي 21 نقطة
الاتحاد السكندري 20 نقطة
المقاولون العرب 19 نقطة
الزمالك 14 نقطة
سموحة 14 نقطة
الإنتاج الحربي 14 نقطة
بيراميدز 13 نقطة
إنبي 13 نقطة
الإسماعيلي 13 نقطة
حرس الحدود 10 نقاط
الجونة 10 نقاط
طنطا 9 نقاط
المصري 8 نقاط
مصر المقاصة 8 نقاط
طلائع الجيش 7 نقاط
نادي مصر 7 نقاط
وادى دجلة 6 نقاط
أسوان 5 نقاط
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