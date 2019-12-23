رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي| يوفنتوس وإنتر ميلان في الصدارة.. وميلان يواصل التراجع ونابولي يعود للانتصارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي| يوفنتوس وإنتر ميلان في الصدارة.. وميلان يواصل التراجع ونابولي يعود للانتصارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي مساء اليوم بإقامة مباريات مثيرة للغاية.



وشهد اليوم الأول من الجولة فوز أودينيزي على كالياري وواصل إنتر ميلان سلسلة انتصاراته بالفوز على جنوه وفاز سبال على لاتسيو. واختتمت منافسات الجولة اليوم بأربع مواجهات، أهمها فوز اتلانتا المثير على ميلان بخماسية نظيفة وفوز بولونيا على ليتشي وتعادل بارما مع بريشيا وفوز نابولي على ساسولو.