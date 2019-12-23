رياضة | "الشوط الثاني".. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشوط الثاني".. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاشووت بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو، اليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، YALLA SHOOT PLUS الميرنجي يستضيف بلباو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بالليجا الإسبانية.

كورة جول ويحل أتليتك بلباو ضيفًا على ريال مدريد في ملعبه، وسط أمانيه بالخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الوصول لمنتصف جدول الترتيب، KORA GOAL بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو بالدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو بالدوري الإسباني

ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة للدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو بالدوري الإسباني

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ومن المقرر أن تُذاع مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني والبطولات العالمية، كورة أونلاين بث مباشر KORA ONLINE ريال مدريد يستضيف أتليتك بلباو بملعب سانتياجو بيرنابيو.

كورة فور جول حيث يطمح الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره في من أجل العودة للمشاركة في الصدارة مع برشلونة، والذي حقق فوزًا على ألافيس برباعية مقابل هدف مساء أمس لحساب نفس الجولة، KORA4GOAL ريال مدريد يطمع في نقاط بلباو للعودة إلى الصدارة.

كورة ستار وكان ريال مدريد حقق تعادلًا سلبيًا أمام برشلونة بالكلاسيكو الإسباني الذي أقيم الأربعاء الماضي بمؤجلات الجولة العاشرة، KORA STAR ريال مدريد يسعى للمصالحة جماهيره على حساب بلباو.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد، على صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يحتل بلباو المركز الثامن برصيد 27 نقطة LIVE SPORT ريال مدريد يستقبل مباراة صعبة على أرضه بالليجا.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري الإسباني، بموقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط دوري بلس بالليجا DAWRY PLUSبث مباشر وبدون تقطيع.