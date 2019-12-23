رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبارًا هامًا أمام نظيره الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع المارد الأحمر لحصد الانتصار الثامن على التوالي والسير بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الاتحاد السكندري والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني - سعيد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : وليد أزارو.