الامارات | قميص ميلوني هدية لـ «طفل الشارقة الحزين»

شكرا لقرائتكم خبر عن قميص ميلوني هدية لـ «طفل الشارقة الحزين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف لاعبو الشارقة، أول من أمس، الطفل، أحمد عبيد الحمادي، الذي ظهر في مقطع فيديو حزيناً، بعد تعادل الشارقة في مباراته الأخيرة مع عجمان 1-1 في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، وجاءت استضافة الطفل لحضور تدريب الفريق الأول استعداداً لمباراة حتا التي ستقام اليوم، في كأس رئيس الدولة، بتوجيه من رئيس شركة كرة القدم بالنادي لكرة القدم، محسن مصبح، بعدما طلبت إدارة الفريق تكريم الطفل الشرقاوي، والسماح له بحضور تدريب الفريق.

وذكر النادي على موقعه الرسمي أن زيارة الطفل أحمد للتدريب كانت محل احتفاء من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وقام اللاعبون بالتقاط الصور التذكارية معه، كما أهداه لاعب الفريق ماركوس ميلوني قميصه.

وقال إداري الفريق الأول، علي محمد، في تصريح للموقع الرسمي للنادي: «سعداء بهذه الزيارة، ونعمل كلنا من أجل إسعاد وإرضاء جماهير الفريق، وبالتأكيد نحزن لحزنهم، وقد تلقينا توجيهاً من رئيس شركة القدم باستضافة الطفل أحمد في التدريب، وتطييب خاطره بعد أن ظهر حزيناً عقب تعادلنا مع عجمان».