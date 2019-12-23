شكرا لقرائتكم خبر عن قميص ميلوني هدية لـ «طفل الشارقة الحزين» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف لاعبو الشارقة، أول من أمس، الطفل، أحمد عبيد الحمادي، الذي ظهر في مقطع فيديو حزيناً، بعد تعادل الشارقة في مباراته الأخيرة مع عجمان 1-1 في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، وجاءت استضافة الطفل لحضور تدريب الفريق الأول استعداداً لمباراة حتا التي ستقام اليوم، في كأس رئيس الدولة، بتوجيه من رئيس شركة كرة القدم بالنادي لكرة القدم، محسن مصبح، بعدما طلبت إدارة الفريق تكريم الطفل الشرقاوي، والسماح له بحضور تدريب الفريق.
وذكر النادي على موقعه الرسمي أن زيارة الطفل أحمد للتدريب كانت محل احتفاء من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وقام اللاعبون بالتقاط الصور التذكارية معه، كما أهداه لاعب الفريق ماركوس ميلوني قميصه.
وقال إداري الفريق الأول، علي محمد، في تصريح للموقع الرسمي للنادي: «سعداء بهذه الزيارة، ونعمل كلنا من أجل إسعاد وإرضاء جماهير الفريق، وبالتأكيد نحزن لحزنهم، وقد تلقينا توجيهاً من رئيس شركة القدم باستضافة الطفل أحمد في التدريب، وتطييب خاطره بعد أن ظهر حزيناً عقب تعادلنا مع عجمان».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | قميص ميلوني هدية لـ «طفل الشارقة الحزين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.