الامارات | ذكريات «الوصافة» تحفز الظفرة أمام عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات «الوصافة» تحفز الظفرة أمام عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل فريق الظفرة لقاء دور الـ16 في كأس رئيس الدولة الساعة 19:50، مساء اليوم، أمام عجمان على استاد آل نهيان في أبوظبي، وهو متحفز لتحقيق نتيجة طيبة وبلوغ ربع النهائي، بعد أن كان «وصيفاً» بالنسخة الماضية من الكأس.

ويأمل لاعبو فريق الظفرة الاستفادة من الذكريات الرائعة، التي عاشوها بالنسخة الماضية حينما وصلوا المباراة النهائية لأول مرة في تاريخهم، وخسروا من شباب الأهلي.

ويعيش الظفرة معنويات جيدة في الأيام الحالية، خصوصاً بعد الفوز الثمين خارج ملعبه في مباراته الماضية 2-1 على حساب العين، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ما سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للظهور بشكل جيد في لقاء اليوم، وفي تلك المباراة تألق جميع لاعبي الفريق، كما عاد ثنائي المقدمة البرازيليان جواو بيدرو ودييغو غارديل للتألق.

ويدرك لاعبو الظفرة أن مباراة اليوم لن تكون سهلة، وأن الطريق نحو الدور القادم من المنافسة لن يكون مفروشاً بالورود، خصوصاً أن منافسهم استطاع أن يظهر بشكل قوي في مباراته الماضية، حينما فرض التعادل على الشارقة المتصدر.