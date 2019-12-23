الامارات | العين في مهمة «المصالحة والتصحيح» على حساب دبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن العين في مهمة «المصالحة والتصحيح» على حساب دبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق العين، اليوم، أول مباراة له بثوبه الفني الجديد، بعد إقالة المدرب الكرواتي إيفان ليكو، أول من أمس، وتعيين المدرب العراقي فهد غازي مؤقتاً، إلى أن يتم التعاقد مع مدير فني جديد.

ويسعى العين، حينما يلتقي فريق دبا الحصن الساعة 16:50 على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن دور الـ16 بكأس رئيس الدولة، إلى مصالحة جمهوره الغاضب من النتائج السيئة والمخيبة الأخيرة، وكذلك الظهور بشكل أفضل وتصحيح الصورة الفنية المتواضعة التي ظهر بها «الزعيم» في الفترة الأخيرة.

وكان العين قد تلقى خسارة ثانية في دوري الخليج العربي قبل أيام أمام الظفرة بنتيجة 2-1، أسهمت في إقالة المدرب ليكو. وقد تكون الفرصة اليوم مواتية للفريق، من أجل العودة السريعة إلى الانتصارات، نظراً لفارق الإمكانات والتاريخ بين الفريقين. لكن العين مطالب بالحذر، كون دبا الحصن قد لا يكون لقمة سائعة، إذ إنه يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، حيث يتصدر دوري الدرجة الأولى، ومباريات الكأس غالباً تشهر بمفاجآت كبيرة.

وقال مدرب العين، العراقي غازي فهد، إن فريقه أمام تحدٍّ جديد، وأوضح خلال المؤتمر الصحافي: «المرحلة الماضية انتهت وشعور اللاعبين بالمسؤولية ظاهر بشكل كبير، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم على تخطي هذه الفترة الصعبة، وتحقيق أهداف النادي، ولا توجد مواجهات سهلة في كرة القدم، ومباريات الكؤوس دائماً تتطلب تركيزاً، بغض النظر عن اسم وموقع المنافس».

يذكر أن العين يفتقد، في لقاء اليوم، خدمات هدافه التوغولي لابا كودجو، والجزائري عبدالرحمن مزيان، وبندر الأحبابي، وأحمد برمان، ويحيى نادر.

في المقابل، قال مدرب دبا الحصن، سليمان البلوشي، إنه على ثقة بأن الفريق سيقدم صورة طيبة. وتابع في المؤتمر الصحافي: بعيداً عن النتيجة، نتطلع لتقديم مباراة قوية وجميلة أمام فريق بمكانة العين، وهذا بحد ذاته إنجاز. وأضاف: نريد أن نؤكد للشارع الرياضي أننا فريق يستحق الاحترام، لذلك نحن في صدارة دوري الدرجة الأولى.

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إسماعيل: مباريات الكأس لا تعترف بتصنيف الفرق

اعتبر قائد فريق العين، إسماعيل أحمد، أن «مباريات الكأس لا تعترف بتصنيف الفرق، لذلك نحن نحترم دبا الحصن، لكن طموحنا أن نقدم مباراة كبيرة ونحقق الفوز، ونواصل الطريق في بطولة غالية». وتابع، لـ«الإمارات اليوم»: نحن في مرحلة جديدة تتطلب تكاتف الجميع، ولدينا الرغبة والحافز لمواجهة هذا التحدي وكسبه.

- يفتقد العين، في

لقاء اليوم، خدمات

لابا كودجو ومزيان

والأحبابي وبرمان

ونادر.