الامارات | رابطة المحترفين تنظم الملتقى الأول لبرنامج «المشجع السوبر»

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تنظم الملتقى الأول لبرنامج «المشجع السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت رابطة المحترفين، أول من أمس، الملتقى الأول لسفراء برنامج «المشجع السوبر»، الذي أطلقته الرابطة هذا الموسم، بهدف بناء جسور للتواصل المجتمعي عبر اختيار مجموعة من متابعي الدوري ليصبحوا سفراء مميزين لدوري الخليج العربي.

وتعرف المشاركون في البرنامج إلى دور رابطة المحترفين الإماراتية، والمسابقات التي تنظمها، والمشروعات والفعاليات الترويجية والترفيهية التي تقدمها للجماهير.

وتم خلال الحدث تقديم عرض عن مشروع «المشجع السوبر»، تضمن الدور الذي سيلعبه المشجع باعتباره سفيراً لدوري الخليج العربي في ربط وتفعيل التواصل بين مختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات.

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وقال بيان صحافي صادر من رابطة المحترفين: «السفراء الذين تم اختيارهم في المرحلة الأولى بعد تقديمهم لطلب الالتحاق بالبرامج من مختلف الجنسيات، وينتمون لجهات مختلفة، منهم طلبة مدارس وجامعات، وموظفون بالشركات والمؤسسات وغيرها، الأمر الذي سيسهم في الترويج لفعاليات رابطة المحترفين والمبادرات المجتمعية، والوصول لعدد أكبر من المشجعين الجدد من عشاق كرة القدم، وخلق الولاء بينهم وبين أندية دوري الخليج العربي».

وأضاف البيان: «من منطلق حرص رابطة المحترفين الإماراتية على خلق جو من التنافس بين المشاركين في البرنامج، سيتم تقييم أدائهم واختيار (المشجع السوبر للشهر)، وستذهب الجائزة للمشجع الذي قدم إسهامات مميزة خلال الشهر».

واختتم: «يعتبر برنامج»المشجع السوبر«حلقة جديدة من مبادرات الرابطة الساعية إلى التفاعل مع جميع فئات المجتمع الإماراتي، وجعلهم جزءاً من أسرة كرة القدم الإماراتية».

وكانت الرابطة قد أطلقت حملتها الترويجية «أرينا رابطة المحترفين»، وستستمر الحملة بفعاليات مجتمعية في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى العروض المتنقلة في مراكز التسوق ومباريات الأسبوع في الملاعب المختلفة.