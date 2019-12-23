شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة» يهنئ رئيس هيئة الرياضة السعودية باستضافة السوبر الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، مباراة السوبر الايطالي بين يوفنتوس ولاتسيو، الذي أقيم مساء الأحد في العاصمة السعودية الرياض، وتصدر أبوريدة المشهد بجوار عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي.

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وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي وجه الدعوة للعضو العربي الأقدم بالاتحاد الدولي «أبوريدة» لحضور اللقاء، وتوسط المنصة الرئيسية لملعب المباراة، بين أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس وكلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاء ذلك بعد أن أنهى أبوريدة اجتماعات الاتحاد الدولي، التي أقيمت على هامش فعاليات كأس العالم للأندية، وحضوره المباراة النهائية بين مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي، والتي انتهت بفوز «الريدز» بهدف دون رد أحرزه البرازيلي فيرمينو، وتوج خلالها النجم المصري محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وعقب المباراة، حرص المهندس هاني أبوريدة على توجيه التهنئة، لرئيس نادي لاتسيو بعد التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، وأثنى على التنظيم السعودي للبطولة، مؤكدا سعادته للصورة الجيدة التي ظهرت بها العاصمة السعودية في استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية، معربا عن سعادته بخروج المباراة بشكل عالمي.