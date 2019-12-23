شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصرف 20 ألف جنيه لأسرة مدحت عبد العزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة مدحت عبد العزيز الحكم السابق الذى وافته المنية امس بعد صراع طويل مع المرض .

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وقد أكد مصدر مسئول بالجبلاية أن الإتحاد سيقوم بصرف مبلغ أخر لأسرة مدحت عبد العزيز فى وقت لاحق إلا أنه قامت بصرف هذا المبلغ بشكل فورى لمساعدة الأسرة فى مصاريف العزاء والامور الاخرى التى ستصرف على الجنازة .

توفي امس الحكم مدحت عبد العزيز حكم الدرجة الأولى ونجم الترسانة السابق ، بعد صراع طويل مع المرض اللعين ، بعد ما أصيب بمرض السرطان في المخ منذ عدة سنوات وأجرى العديد من العمليات الجراحية حتى تدهورت حالته خلال الفترة الأخيرة ولقى ربه صباح اليوم الأحد.