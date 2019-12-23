شكرا لقرائتكم محمد حلمي: شيكابالا رفض المشاركة في القمة بديلا لستانلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح محمد حلمى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أن محمود كهربا سوف يفيد الاهلى لامتلاكة موهبة قوية ولكن كان دائم فى تصدير المشاكل الى الجهاز الفنى فى الزمالك و يطالب بمعاملته بشكل مختلف عن زملائة .
وأشار محمد حلمى أن البرتغالى مانويل جوزية أفضل مدير فنى تولى القيادة الفنية للنادى الاهلى عقب الانجازات التى حصل عليها من بطولات محلية وأفريقية .
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