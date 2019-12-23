شكرا لقرائتكم تشيلسي يهزم توتنهام ويتمسك بالمركز الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد ويليان بورخيس دا سيلفا فريقه تشيلسي للفوز على مضيفه توتنهام 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل هدفي تشيلسي ويليان دا سيلفا الأول في الدقيقة 12 والثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد هيونغ مين سون لاعب توتنهام في الدقيقة 62.
ورفع تشيلسي رصيده غلى 32 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في مباراتين. فيما توقف رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع، متلقيا خسارته السادس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل خمس.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يهزم توتنهام ويتمسك بالمركز الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.