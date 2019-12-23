شكرا لقرائتكم تشيلسي يهزم توتنهام ويتمسك بالمركز الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد ويليان بورخيس دا سيلفا فريقه تشيلسي للفوز على مضيفه توتنهام 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هدفي تشيلسي ويليان دا سيلفا الأول في الدقيقة 12 والثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد هيونغ مين سون لاعب توتنهام في الدقيقة 62.

ورفع تشيلسي رصيده غلى 32 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في مباراتين. فيما توقف رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع، متلقيا خسارته السادس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل خمس.