اتلتيكو مدريد يحقق الفوز على ريال بيتس بالدوري الأسسباني 2\1

استطاع فريق أتلتيكو مدريد من تحقيق الانتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإسباني، حيث فاز على نظيره ريال بيتيس بالمباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن المرحلة الثامنة عشر من المسابقة والتي انتهت بنتيجة 2\1.

وقد استطاع اللاعبي أنخل كوريا وألفارو موراتامن تسجيل هدفي أتلتيكو مدريد في الدقيقتين 58 و84 على الترتيب، بتنما قام بتسجيل هدف ريال بيتيس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة اللاعب مارك بارترا.

وبذلك الفوز استطاع أتلتيكو مدريد من رفع رصيده إلى 32 نقطة ليصبح في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 23 نقطة ويظل في المركز الثالث عشر، ويعد هو الفوز الثامن لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم.