شاهد كيف تناولت الصحف الأوربية فوز ليفربول بكأس الأندية

استطاع فريق ليفربول اعتلاء القمة سواء على المستوى الأوروبي أو العالمي، حيث حصل ليفربول على كأس بطولة مونديال الأندية، بعد أن حقق الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف سجله روبيرتو فيرمينو بالوقت الإضافي.

كما حصل النجم المصري على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وقد تناولت الصحف الأوروبية هذا التتويج والذي سنذكر لكم بعضا منه من خلال التقرير التالي.

فقد ذكر موقع فيفا: صلاح يتصدر قائمة الفائزين بجوائز مونديال الأندية 2019، “صلاح أثبت أنه لا يسجل أهدافًا فقط، ولكن يقدم مساعدات لزملائه”.

أما عن صحيفة ديلي ميل فقد تناولت التتويج تحت عنوان “أبطال العالم” والتي استعرضت الأحداث عقب التتويج داخل غرفة خلع الملابس، والتي شهدت حالة من الفرحة وسط الفريق، وشوهد صلاح برفقة الكأس وهو يحملهامع زملائه جو جوميز وساديو ماني.

وأشارت الصحيفة أن ليفربول سيعود إلى إنجلترا لاستكمال المنافسة في بطولة الدوري الإنجليزي،والتي سيتلقي بالجولة القادمة بها مع ليستر سيتي.