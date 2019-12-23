شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يكشف حقيقة العروض السعودية لفرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك، حقيقة العروض السعودية التى انتشرت أنباء عنها خلال الفترة الأخيرة للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، وذلك لضمه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير القادم والتى كان منها تقارير حول رغبة اللاعب التونسى فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة فى ميركاتو الشتاء.

وانضم فرجانى ساسى إلى الزمالك فى الموسم الماضى قادمًا من النصر السعودى وقدم موسما رائعا مع الفريق الأبيض ثم تذبذب مستواه مع الفريق عقب الإصابة التى تعرض لها فى بطولة الكونفدرالية فى نسختها التى توج الفريق بلقبها ولكن يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للفريق، العمل، بالحديث مع ساسى وتخصيص تدريبات له للظهور بأفضل صورة خلال الفترة القادمة مع الفريق.

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