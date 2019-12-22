شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم لاعبي يوفنتوس بعد الخسارة أمام لاتسيو في كأس السوبر والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 توج نادى لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة فى تاريخه بعد الفوز على نظيره يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد "جامعة الملك سعود" بالرياض.

ونشر موقع “هوسكورد” العالمي عقب المباراة تقييم لاعبي يوفنتوس من 10. وجاء التقيم كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني 6.7. خط الدفاع: خوان كوادرادو 6.3 – ليوناردو بونوتشي 6.2 – ديميرال 6.4 – أليكس ساندرو 6.8. خط الوسط: ميراليم بيانيتش 6.4 – بليز ماتويدي 6.4 – بينتانكور 5.8 (تعرض للطرد). خط الهجوم باولو ديبالا 7.2 (سجل هدف) – كريستيانو رونالدو 7.3 – جونزالو هيجواين 6.2. يذكر أن يوفنتوس قد حقق اللقب من قبل في 7 مرات، بينما لاتسيو حقق اللقب 5 مرات، بعد الفوز في مباراة اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقييم لاعبي يوفنتوس بعد الخسارة أمام لاتسيو في كأس السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.