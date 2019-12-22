لاتسيو بطلاً السوبر بيتكلم عربي "مش إيطالي" .. صور 

الأحد 22 ديسمبر 2019

توج لاتسيو ، بلقب السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس، بعدما تمكن من الفوز بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، العام الثاني على التوالي.

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وسلطت الصفحة الرسمية لهيئة الرياضة العامة السعودية الضوء على كتابة أسماء نجوم السوبر الإيطالي باللغة العربية وليس بالإيطالية اليوم في النهائي حيث نشرت صورًا للاعبين وكتبت عليها " السوبر الإيطالي بيتكلم عربي".

وشهدت مباراة اليوم، حضور جماهيري كبير جداً من الجانب السعودي والإيطالي حيث حرصت الجماهير السعودية على التواجد لمشاهدة نجوم العالم ومؤازرتهم في هذا الحدث الكبير.

كما حرص عبد العزيز بن فيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على حضور مراسم تتويج لاتسيو بالسوبر وشهد هذا الحدث التاريخي على الأراضي السعودية.