المشجعات السعوديات يتزين بعلم يوفنتوس في نهائي السوبر الإيطالي .. صور 

الأحد 22 ديسمبر 2019

ملمحة جماهيرية كبيرة على ملعب جامعة الملك سعودي، لحضور مباراة نهائي السوبر الإيطالي التي جمعت بين يوفنتوس ولاتسيو وانتهت لصالح الأخير الذي فاز بثلاثية مقابل هدف على اليوفي وحسّر أبناء السيدة العجوز على اللقب الغالي.



مشهد مميز زين المدرجات اليوم، في حضور السيدات السعوديات مرتديات العبايات السوداء ويتلفحن بعلم يوفنتوس من داخل المدرجات معلنين عن تشجيعهم لليوفي ضد لاتسيو.

Advertisements

وشهدت المباراة حضور جماهيري ضخم من السعوديين والإيطاليين حيث تستضيف السعودية البطولة للسنة الثانية على التوالي.

كما حرص عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على حضور المباراة اليوم والمشاركة في مراسم تتويج لاتسيو باللقب الإيطالي الغالي.