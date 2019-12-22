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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رونالدو يرفض إرتداء الميدالية الفضية بعد هزيمة يوفنتوس والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إرتداء الميدالية الفضية، وذلك بعد فوز لاتسيو بالسوبر الإيطالي، والذي أقيم في السعودية.
وتوج لاتسيو بكأس السوبر الإيطالي، على حساب يوفنتوس، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود، بالرياض.
فأثناء تسلم الميداليات الفضية للفريق الخاسر، لم يسمح النجم البرتغالي لنفسه بإرتداء ميداليته أكثر من ثانية واحدة ونزعها عن رقبته.
وفشل البيانكونيري في تحقيق اللقب الثامن له في بطولة السوبر الإيطالي، وتوقف عند الرقم 7، فيما زود لاتسيو ألقابة في السوبر، ليرتفع إلى خمسة ألقاب.
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