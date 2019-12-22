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فيديو.. رونالدو يرفض إرتداء الميدالية الفضية بعد هزيمة يوفنتوس

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأحد 22 ديسمبر 2019

رفض النجم البرتغالي ، إرتداء الميدالية الفضية، وذلك بعد فوز لاتسيو بالسوبر الإيطالي، والذي أقيم في .

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وتوج لاتسيو بكأس السوبر الإيطالي، على حساب يوفنتوس، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود، بالرياض.

فأثناء تسلم الميداليات الفضية للفريق الخاسر، لم يسمح النجم البرتغالي لنفسه بإرتداء ميداليته أكثر من ثانية واحدة ونزعها عن رقبته.

وفشل البيانكونيري في تحقيق اللقب الثامن له في بطولة السوبر الإيطالي، وتوقف عند الرقم 7، فيما زود لاتسيو ألقابة في السوبر، ليرتفع إلى خمسة ألقاب.

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