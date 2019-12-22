أسباب سقوط يوفنتوس في السوبر الإيطالي

الأحد 22 ديسمبر 2019

توج نادى لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة فى تاريخه بعد الفوز على نظيره يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد "جامعة الملك سعود" بالرياض.



مباراة لاتسيو أظهرت أخطاء ساري المتكررة خلال المباريات السابقة في الدوري، وهذه الأخطاء لم يتفاداها في السوبر الإيطالي وسقط ولم يتوج باللقب.

حيث أظهرت المباراة إصرار ساري على عدم خلق نظام لعب بديل في مثل هذه المباريات.

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التكتل الدفاعي الخاطئ

أظهرت المباراة التكتل الدفاعي الخاطئ لفريق يوفنتوس، فيقف الفريق في المناطق الدفاعية دون تمركز جيد داخل المنطقة، ولا يجيد الخط الخلفي التعامل مع الكرات العالية.

إجادة سيموني إنزاجي التعامل مع المباراة إستخدام اوراقة بصورة رائعة، ولم يلقى رده الفعل من ماوريسيو ساري.

يذكر أن يوفنتوس قد حقق اللقب من قبل في 7 مرات، بينما لاتسيو حقق اللقب 5 مرات، بعد الفوز في مباراة اليوم.