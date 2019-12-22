لاتسيو يحرج اليوفي على الأراضي السعودية ويتوج بطلاً لـ السوبر الإيطالي

الأحد 22 ديسمبر 2019

أحرز فريق لاتسيو لقب بطولة كأس السوبر الإيطالي على حساب الغريم يوفينتوس بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.



أحداث مباراة السوبر بين لاتسيو ويوفنتوس

بدأ مباراة الديربي الإيطالي بين لاتسيو بطل الكأس ويوفينتوس بطل الدوري الايطالي بحماس كبير داخل المستطيل الأخضر حيث تبادل الفريقان الهجمات الخطرة حتى الدقيقة الـ17 التي شهدت هدف السبق لـ لاتسيو عن طريق نجم الفريق، لويس ألبيرتو الذي أشعل الشوط الأول .

يوفنتوس يآبي أن ينهي الشوط الأول مهزوما

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هدف ألبيرتو أشعل حماس لاعبي السيدة العجوز الذين رفضوا الاستلام وانهاء الشوط الأول بخسارة حيث ترجم باولو ديبالا النجم الأرجنتيني رغبة الفريق بهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر الفترة الأولى لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

لاتسيو يقلب الطاولة في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، تقدم فريق المدرب سيموني إنزاجي من جديد عن طريق سيناد لوليتش اللاعب البوسني في الدقيقة 73، بعدما وصلت إلى تمريرة رأسية إثر كرة عرضية من الجانب الأيمن، ليضع الكرة في شباك تشيزني ليعقد الأمور على رفاق رونالدو.

كاتالدي يقضي على أحلام السيدة العجوز

في الوقت الذي أدرك فيه الجميع قرب عودة يوفينتوس بهدف التعادل أضاف لاتسيو الهدف الثالث في الوقت البديل عن طريق كاتالدي، الذي أحرز هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة لينهي المباراة بتقدم لاتسيو بثلاثية وتتويجه بطلا لكأس السوبر الإيطالي على ملعب ستاد الملك سعود بالرياض .