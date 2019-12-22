شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسى يُغرى الريال بـ50 مليون يورو لخطف «إيسكو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن خطة تشيلسى للحصول على خدمات نجم ريال مدريد فرانشيسكو إيسكو، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق.
وقالت الصحيفة إن تشيلسى يرصد 44 مليون إسترلينى، ما يوازى 50 مليون يورو، للتعاقد مع إيسكو صاحب الـ27 عاما، والذى يحارب للحصول على مكانة أساسية فى تشكيل ريال مدريد.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من رغبة أرسنال أيضا فى ضم نجم الفريق الملكى، إلا أن البلوز يعد المرشح الأقوى لضم إيسكو.
يذكر أن إيسكو خاض الموسم الحالى 13 مباراة مع ريال مدريد فى جميع المسابقات، ولكنه لم ينجح فى تسجيل أو صناعة أى أهداف، قبل أن يقدم مستوى متميزا فى لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة الأربعاء الماضى فى الدورى الإسبانى والذى انتهى بالتعادل بدون أهداف.
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