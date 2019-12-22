شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تستعد لاستضافة حفل جوائز «الكاف» للأفضل فى إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر ومسؤولو المنتجع المستضيف لحفل جوائز الكاف للأفضل فى إفريقيا استعداداتهم لاستضافة الحدث الرياضى الذى ينتظره الملايين فى إفريقيا والعالم ليكون مهرجانا عالميا على مسرح عائم لاستضافة حفل جوائز الكاف بالغردقة

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وبحضور رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم وأشهر لاعبى كرة القدم فى القارة السمراء «إفريقيا»، وسفراء الدول المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت على أرض مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين. وسيقام الحفل فى منطقة سهل حشيش يوم ٧ يناير ٢٠٢٠ وتنفرد «المصرى اليوم» بنشر صور لمكان الاحتفال.

وقد شهدت مدينة الغردقة الأيام الماضية تواجد وفد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لمتابعة الفنادق التى سيتم تسكين الضيوف والمشاركين فيها، وأشاد الوفد بالتجهيزات التى تتم لاستضافة الحفل وانها تسير حسب المواعيد المقررة للتنفيذ وحسب التعاقد الموقع مع الجهة المستضيفة

يذكر أن حفل الأفضل لاختيار أحسن لاعب فى القارة الإفريقية لعام 2019 سيكون فى ٧ من شهر يناير2020 بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة الغردقة.