شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يحسم مصير عودة «عواد» فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم – الإثنين- الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك قراره النهائى بشأن إعادة محمد عواد، حارس المرمى إلى التشكيل الأساسى خلال مواجهة الغد أمام الإنتاج الحربى فى الجولة العاشرة من الدورى الممتاز.

كان كارتيرون المدير الفنى قد انقلب على محمد عواد عقب تراجع أدائه فى المباريات السابقة سواء منذ تولى المدير الفنى مسؤولية قيادة الفريق أو من خلال المباريات السابقة التى شاهدها المدرب الفرنسى خلال الفترة السابقة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد عواد وسط أحد أفراد الجهاز المعاون من أجل تحسين العلاقة مع المدير الفنى أملا فى العودة إلى التشكيل الأساسى، ووعد «عواد» بعدم تكرار الخروج من مرماه خلال المباريات سواء إذا كان الأمر يتطلب ذلك أو عدمه.

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وعقد عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى جلسة مع «عواد» طالبه خلالها بالتركيز فى التدريبات والمباريات لحين حسم المدير الفنى قراره النهائى بشأن الدفع بالحارس الأساسى أو الاستمرار فى الاعتماد على محمد أبوجبل حارس الفريق الذى شارك أمام سموحة فى المباراة الماضية وحافظ على شباكه نظيفة.

يأتى هذا فى الوقت الذى يجهز فيه الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة الفرنسى «كارتيرون» لاعبه أحمد سيد زيزو للدفع به أمام الإنتاج الحربى بسبب شد فى العضلة الخلفية منعته من المشاركة أمام طلائع الجيش التى خسرها الفريق الأبيض بنتيجة 1-3، ولم يشارك أساسيا أمام سموحة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ووفقا لأحد أفراد الجهاز المعاون فإن هناك تعديلات جديدة قد تطرأ على التشكيل الأساسى منها الدفع بأحمد سيد «زيزو» بدلا من المغربى محمد أوناجم، مؤكدا أن الجهاز الفنى لا يزال يستكشف المستوى الفنى والبدنى لبعض اللاعبين، وأوضح عضو الجهاز المعاون أن السبب الرئيسى فى تراجع مستوى الفريق سواء أمام الطلائع أو سموحة هو نقص اللياقة البدنية التى يعانى منها عدد من اللاعبين وتتسبب فى تراجع الأداء، خصوصا فى الشوط الثانى.

من ناحية أخرى، تواجد طارق حامد ضمن القائمة النهائية التى تتنافس على جائزة أفضل لاعب «داخل إفريقيا» لعام 2019، وساهم طارق حامد فى تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى فى تاريخ النادى النسخة الأخيرة.

وأعلن «كاف» عن القائمة النهائية التى شهدت تواجد 3 لاعبين للتنافس على جائزة أفضل لاعب «داخل إفريقيا» لعام 2019، وهم: أنيس البدرى، لاعب الترجى التونسى، يوسف بلايلى، لاعب منتخب الجزائر، والترجى التونسى «سابقا». وخرج الثنائى طه الخنيسى، لاعب الترجى التونسى، ولابا كودجا، لاعب نهضة بركان المغربى «سابقا» والعين الإماراتى حاليا من سباق المنافسة على تلك الجائزة. كما شهدت القائمة النهائية لأفضل مدرب لعام 2019 خروج السويسرى كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، من القائمة.