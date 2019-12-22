شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا مشيدًا بـ«الفيرارى»: «سم قاتل فى دفاع الخصوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيقف تاريخ كرة القدم طويلاً أمام اسم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، بعد تحقيقه ما لم يحققه أى لاعب من قبله طوال السنوات الماضية، حيث واصل الفرعون حصده للألقاب، سواء مع ناديه أو على المستوى الفردى، واقتنص ثالث ألقابه مع الريدز بعدما تُوج بلقب كأس العالم للأندية، على حساب فلامنجو البرازيلى، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب فى المونديال.

وحظى صلاح بإشادة واسعة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، لتألقه فى بطولة كأس العالم، حيث أكد «فيفا» أن «مو» كان مصدر خطورة ليفربول فى المونديال، وكان حاسماً فى اللقاء الأول عندما قدم تمريرة سحرية على طبق من ذهب لزميله نابى كيتا الذى سجل هدف التقدم لفريقه، وكان سماً قاتلاً فى دفاع الخصوم، فغيابه عن التهديف فى هذه البطولة لم يحرمه من شرف الفوز بجائزة أفضل لاعب فى البطولة. وحصل «مو» على ثالث ألقابه مع نادى ليفربول الإنجليزى منذ انضمامه لصفوف «الريدز» خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادماً من روما الإيطالى، وكان قد تُوج ببطولة دورى أبطال أوروبا ولقب كأس السوبر الأوروبى، وأصبح الفرعون أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج ببطولة كأس العالم للأندية.

من جانبه، أعرب صلاح عن سعادته بفوز فريقه بلقب كأس العالم للأندية، قائلًا: «متفائل بالعودة إلى قطر مرة أخرى فى كأس العالم 2022 مع منتخب مصر، أنا سعيد بجائزة أفضل لاعب فى البطولة، كل النجوم الذين توجوا بجائزة الأفضل فى البطولة من قبل كانوا لاعبين كبارا، لكن سعادتى باللقب أكبر».

وتابع «مو»: «أنا غير مقتنع بالجوائز الفردية لأننا نلعب لعبة جماعية، لكن لابد أن يكون هناك فائز بتلك الجوائز، وأنا أوجه الشكر لكل زملائى وأهديهم تلك الجائزة، بعد المجهود الكبير لكل اللاعبين فى البطولة».

فيما أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، أن تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم للأندية يعد تكريما لمصر، قائلًا: «مو لم يأت هنا لأجل الجوائز الفردية، إنه هنا لمساعدة الفريق، نعم فاز بها تكريماً لبلده مصر، وهذا أمر عادى تماما، لكن بصراحة كان محمد جاهزاً للغاية رغم أنه لم يُشارك كثيراً بالأسابيع الماضية مثل البقية».

أضاف: «الفوز باللحظات الأخيرة يعتبر نقطة قوة، لا نحب ذلك لكنه أحياناً يكون ضروريّاً للغاية بالنظر لمستوى المباراة، لقد كانت أهدافا مهمة جداً، وعندما تؤمن بفرصتك فأنت تؤمن بها طوال المباراة، وهذا ما فعلناه».

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فى نفس السياق، سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على تتويج ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى فى تاريخه، حيث قالت صحيفة «ديلى ميل» فى عنوانها: «أبطال العالم»، مضيفة أن ليفربول سيعود إلى إنجلترا لاستكمال المنافسة فى بطولة الدورى الإنجليزى، حيث من المقرر أن يلتقى مع ليستر سيتى فى الجولة المقبلة.

فيما عنونت صحيفة «ذا صن»: «فيرمينو ينقذ ليفربول»، مشيرة إلى أنه لا أحد يمكنه إيقاف ليفربول فى الوقت الحالى ولا حتى «الفار»، مشددة على أن فريق الريدز تم تكوينه بصعوبة وتحسن مع الوقت تحت قيادة الألمانى كلوب.

وكتبت صحيفة «ميرور» فى عنوانها: «انتصار تاريخى لليفربول»، مضيفة أن ليفربول أنهى عام 2019 بأفضل شكل وبالتتويج بكأس العالم للأندية بعدما حصد هذا العام بطولتى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى.

ورفع ليفربول رصيده إلى 47 لقبا، حيث حقق 18 «دورى إنجليزى»، 6 «دورى أبطال أوروبا»، 7 «كأس الاتحاد الإنجليزى»، 3 «دورى أوروبى»، 8 «كأس الرابطة الإنجليزية»، 4 «سوبر أوروبى»، وبطولة واحدة لكأس العالم للأندية.

فى سياق آخر، أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» القائمة النهائية لأفضل لاعب فى إفريقيا هذا العام، حيث تواجد فى القائمة النهائية كل من محمد صلاح، ساديو مانى، نجمى ليفربول، والجزائرى رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتى.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة «الغردقة» حفل جوائز «كاف» للأفضل فى عام 2019 يوم 7 يناير، وكان الفرعون المصرى قد تُوج بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا مرتين على التوالى عامى 2017 و2018. وأبرزت صحيفة «ديلى ميل»، الإنجليزية، تواجد صلاح فى القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب مع مانى ومحرز، حيث قالت إن اللاعب أصبح مرشحا لأى جائزة، ومن المنتظر أن يكون ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكتب الحساب الرسمى لنادى ليفربول تعليقاً على ترشيح صلاح لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا: «نفخر بك دائماً».