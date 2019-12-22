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رونالدو يرفض إرتداء الميدالية الفضية بعد هزيمة يوفنتوس

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

رونالدو يرفض إرتداء الميدالية الفضية بعد هزيمة يوفنتوس

أنس عبد الغني

رفض النجم البرتغالي ، إرتداء الميدالية الفضية، وذلك بعد فوز لاتسيو بالسوبر الإيطالي، والذي أقيم في .

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وتوج لاتسيو بكأس السوبر الإيطالي، على حساب يوفنتوس، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود، بالرياض.

فأثناء تسلم الميداليات الفضية للفريق الخاسر، لم يسمح النجم البرتغالي لنفسه بإرتداء ميداليته أكثر من ثانية واحدة ونزعها عن رقبته.

وفشل البيانكونيري في تحقيق اللقب الثامن له في بطولة السوبر الإيطالي، وتوقف عند الرقم 7، فيما زود لاتسيو ألقابة في السوبر، ليرتفع إلى خمسة ألقاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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