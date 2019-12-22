رونالدو يرفض إرتداء الميدالية الفضية بعد هزيمة يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

أنس عبد الغني

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إرتداء الميدالية الفضية، وذلك بعد فوز لاتسيو بالسوبر الإيطالي، والذي أقيم في السعودية.

Advertisements

وتوج لاتسيو بكأس السوبر الإيطالي، على حساب يوفنتوس، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود، بالرياض.

فأثناء تسلم الميداليات الفضية للفريق الخاسر، لم يسمح النجم البرتغالي لنفسه بإرتداء ميداليته أكثر من ثانية واحدة ونزعها عن رقبته.

وفشل البيانكونيري في تحقيق اللقب الثامن له في بطولة السوبر الإيطالي، وتوقف عند الرقم 7، فيما زود لاتسيو ألقابة في السوبر، ليرتفع إلى خمسة ألقاب.