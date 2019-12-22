تشيلسي يضرب توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

محمد حسين

حقق تشيلسي فوزاً مستحقاً علي توتنهام هوتسبير في مباراة الديربي التي جمعتهم ببعض بالفوز بثنائية نظيفة ، ليتفوق التلميذ فرانك لامبارد المدرب الشاب لتشيلسي علي معلمه جوزيه مورينيو مدرب المدير الفني لتوتنهام .

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وأفتتح البرازيلي ويليان هدف المباراة الأول بتسديدة صاروخية في الدقيقة ال١٢ في الشوط الأول لتسكن الكرة شباك الحارس الأرجنتيني جازانيجا ، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقيتين أحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء بعد العودة إلي الڤار ليترجمها اللاعب نفسه ويليان بهدفه الثاني والثاني لفريقه لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة

وفي الشوط الثاني تابع تشيلسي إستحواذه وضغطه في اللقاء ليشهد اللقاء حالة طرد علي الكوري الجنوبي سون بعد تعديه علي المدافع الألماني رودريجر لينتهي اللقاء بنتيجة ٢/٠ لصالح تشيلسي ومحافطته علي المركز الرابع

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بعد فوزه اليوم أمام توتنهام في مباراة الديربي برصيد ٣٢ نقطة ، ويتراجع توتنهام إلي المركز السابع برصيد ٢٦ نقطة .