أحمد على يدخل حسابات إنبى

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جدة - عمرو شويل خاطب مسئولو إنبى نظرائهم فى بيراميدز، للحصول على خدمات أحمد على مهاجم بيراميدز، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، بعد طلب حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى من مسئولى إنبى، بتكثيف المفاوضات حول ضم اللاعب.

وابتعد أحمد على عن المشاركة مع بيراميدز فى ولاية الفرنسى ديسابر الذى رحل مؤخرا عن قيادة الفريق ما أدى إلى حدوث خط تواصل بينه وبين طولان للانتقال إلى النادى البترولى.

ورحب طولان بضم أحمد على إلى إنبى، خاصة إنه يعرف إمكانياته جيدا ويرغب فى الاستفادة من جهوده فى الفريق البترولى حال موافقة ناديه فى الوقت الحالى على رحيله إلى النادى البترولى.