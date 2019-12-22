أحمد على يدخل حسابات إنبى

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وابتعد أحمد على عن المشاركة مع بيراميدز فى ولاية الفرنسى ديسابر الذى رحل مؤخرا عن قيادة الفريق ما أدى إلى حدوث خط تواصل بينه وبين طولان للانتقال إلى النادى البترولى.
ورحب طولان بضم أحمد على إلى إنبى، خاصة إنه يعرف إمكانياته جيدا ويرغب فى الاستفادة من جهوده فى الفريق البترولى حال موافقة ناديه فى الوقت الحالى على رحيله إلى النادى البترولى.
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